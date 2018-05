Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a intamplat in urma cu doua zile, in sectorul 2 al Capitalei, cand adolescenta de 16 ani se intorcea de la scoala catre casa. Un individ a urmarit-o pana la blocul in care locuieste, a intrat dupa ea in scara, pana la lift si a inceput sa o atinga, potrivit observator.tv. Pe imagini…

- Un tanar de 17 ani, din comuna Buza, judetul Cluj, este cercetat de politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla pentru conducere fara permis si furt in scop de folosinta. La data de 15 mai a.c., in jurul orei 12.50, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un tanar, de 17 ani, din comuna…

- Barbatul suspectat ca in urma cu o saptamana a incendiat opt masini in Sectorul 1 al Capitalei a fost prins de politisti in noaptea de vineri spre sambata, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor Politiei Capitalei, barbatul are 45 de ani, este din Bucuresti si este invinuit de incendierea celor…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni, un tânpr de 22 de ani, care se afla la volanul unui autoturism, deși nici macar nu deținea un permis de conducere.”La data de 26 martie a.c., în jurul orei 14:00, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Câmpia Turzii…

- Politistii timișeni au depistat in Timișoara un tanar condamnat la inchisoare pentru trafic de droguri. “La data de 15 martie a.c., in urma investigațiilor efectuate politistii Secției 3 Timișoara au depistat pe raza municipiului, un tanar, de 24 de ani, urmarit național. Pe numele acestuia, Tribunalul…

- La data de 1 martie a.c., in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Panade, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Sancel. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu…