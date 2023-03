Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Oraștie, județul Hunedoara, a fost dat disparut dupa ce a plecat la munca, in Germania. Polițiștii din Oraștie au fost sesizați ieri de tatal tanarului in varsta de 20 de ani – Ilie-Alexandru Pirva (foto) – de faptul ca fiul sau a plecat in data de 14 februarie și nu a mai […] Articolul…

- A nins consistent in multe zone din vestul țarii. De vineri de la ora 22:30 pana sambata la ora 5:30 pe drumurile naționale și autostrazile din zona de vest au acționat/patrulat 198 autoutilaje și au fost raspandite peste 1.430 de tone de material antiderapant.

- Traficul este blocat pe DN 7A Petrila și Obarșia Lotrului, in județul Hunedoara, din cauza zapezii cazute de pe versant pe șosea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera este blocata in județul Hunedoara, pe DN 7A Petrila și Obarșia Lotrului,…

- Catalin Olar, viceprimarul Hunedoarei, a murit in aceasta dimineata la varsta de doar 47 de ani. Coform stiridinhunedoara.ro, Olar a fost, inițial, internat la spitalul din Hunedoara, iar apoi transferat la o unitate sanitara din Timișoara, in stare grava. Informația a fost confirmata de reprezentanții…

- Transplant de cord: Un pacient din vestul țarii a primit inima unui tanar de 39 de ani. Barbatul de 54 de ani a primit o alta inima, prin primul transplant realizat in acest an la Clinica de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu…

- Bucati de tabla s-au desprins de pe acoperisul unui bloc din Vulcan, județul Hunedoara, joi seara, din cauza vantului puternic, pompierii intervenind pentru indepartarea lor. Totodata, mai mulți copaci au fost doborați de vant. Pompierii din județul Hunedoara au fost solicitați sa intervina, pe parcursul…

- Accident teribil produs duminica, in vestul țarii și soldatel cu moartea in condiții groaznice a doi oameni și ranirea altor doi. Accidentul, in care au fost implicate trei vehicule, a avut loc pe DN 19E Marghita-Oradea, județul Bihor. Unul dintre autoturisme a luat foc și doi oameni au murit. Alte…

- Mass Global Energy a devenit proprietarul Termocentralei Mintia, dupa ce achitat, marti, contravaloarea in lei a sumei de 91,2 milioane de euro. Astfel, Termocentrala Mintia a fost valorificata la 100% din valoarea sa de piata. Tranzactia este considerata una dintre cele mai importante pentru sectorul…