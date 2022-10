Tânăr sub influența alcoolului, rănit după ce s-a răsturnat cu maşina, la Răuceşti Un tanar in varsta de 21 ani a fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu masina, in noaptea de sambata spre duminica, pe un drum comunal din localitatea Raucesti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

