Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 octombrie a.c., polițiștii Secției 4 Timișoara au reținut un tanar, in varsta de 18 de ani, banuit de savarșirea mai multor infracțiuni de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.* In fapt,…

- Doi barbați din Balș au fost reținuți pentru 24 de ore. Acestia sunt cercetați pentru violare de domiciliu, amenințare, lovire sau alte violențe și lipsire de libertate in mod ilegal. Polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 1 Bobicești au fost sesizați, miercuri, 18 octombrie 2023, in jurul orei 11:10,…

- La data de 08 octombrie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Timișoara, au fost sesizați de catre administratoarea unei societați comerciale, cu privire la faptul ca, o persoana ar fi sustras in nopțile de 17/18.09.2023 și 07/08.10.2023 mai multe butelii GPL, din rastelul societații, din localitatea…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 32 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timiș. La data de 6 septembrie…

- Un barbat este cautat de polițiști, dupa ce, impreuna cu trei complici, au rapit o fata de 24 de ani și pe copilul acesteia, in varsta de 3 ani, din comuna Gura Padinii, județul Olt. Complicii au fost arestați preventiv. Polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 3 Corabia au fost sesizați, pe 16 august,…

- La data de 28.07.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Arges si Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Constanta a anuntat ca in noaptea de miercuri spre joi, politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat un barbat, de 49 de ani, banuit de comiterea infractiunii de omor, relateaza News.ro. El este suspectat ca in noaptea de marti spre…

- In noaptea de 26 spre 27 iulie 2023, politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat un barbat, de 49 de ani, banuit de comiterea infractiunii de omor. In seara de 25 spre 26 iulie 2023, acesta ar fi omorat un barbat, de 69 de ani, in incinta unei baze sportive din statiunea Mamaia.…