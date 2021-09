Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Scuza halucinanta a unui șofer de BMW prins de radar cu 123 km/h in localitate: „Doar ce am ieșit din spalatorie și voiam sa o usuc” Scuza halucinanta a unui șofer de BMW prins de radar cu 123 km/h in localitate: „Doar ce am ieșit din spalatorie și voiam sa o usuc” Un sofer de BMW din Brasov,…

- Polițiștii bihoreni au aplicat in ultimele 24 de ore 128 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi in valoare de 41.828 lei. Oamenii legii au reținut 30 de permise de conducere și trei certificate de inmatriculare.

- Polițistul ar fi angajat la Biroul Drumuri Naționale și Europene.”La data de 18 august, in urma efectuarii unor activitați de verificare a polițiștilor, pentru unul dintre aceștia, la testarea cu aparatul Drugtest, s-a inregistrat rezultat pozitiv.Avand in vedere acest aspect, IJP Prahova a transmis…

- Un polițist din Caraș-Severin a fost ranit joi dupa-amiaza in timpul unui control de trafic, dupa ce a fost acroșat de un șofer care a refuzat sa opreasca la semnalul agenților care il trageau pe dreapta. Barbatul a fost prins, dupa ce oamenii legii au tras mai multe focuri de arma asupra autoturismului…

- Polițistul timișean Valer Kovacs a postat pe Facebook un filmuleț in care, aflat in patrulare cu motocicleta pe Autostrada Vestului, a urmarit un autoturism Tesla care rula cu peste 20O de kilometri la ora. Iata ce a scris polițistul: ” O POVESTE ADEVARATA Cu final fericit #PolitiaRomana #Respectativiata…

- Ionel Daniel Beinur Cojocariu s a remarcat prin activitatea impresionanta in cadrul MAIElicopterul UH 60 Blackhawk a aterizat fortat joi, 15 iulie, in piata Charles de Gaulle, unde erau facute repetitii pentru Ziua Fortelor Aeriene. Doi politisti au intervenit cu promptitudine pentru a nu exista probleme…

- Un barbat, in varsta de 20 de ani, a sustras mai multe produse dintr o societate comerciala, insa acum va raspunde penal pentru fapta sa., transmite Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea Ieri, in jurul orei 14.00, un agent de paza al unei societati comerciale a cerut sprijinul jandarmilor, reclamand…

- Un politist local din Cluj-Napoca a fost surprins in uniforma de serviciu in timp ce fura cirese din zona Dealul Fanatelor, informeaza stiridecluj. Politistul local a parcat masina institutiei in zona Dealul Fanatelor. „L-am vazut cu o galeata in mana și culegea cireșe imbracat in haine de serviciu.…