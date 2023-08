Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pentru un șofer din Dersca care s-a urcat beat la volanul unei mașini cu numere provizorii expirate Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi efectueaza cercetari in privinta unui cetatean roman care a fost depistat la volan, deși consumase bauturi alcoolice.…

- Imagini de coșmar, noaptea trecuta, pe breteaua care face legatura intre A1 și DN 7, in Sibiu, dupa ce o duba a patruns pe contrasens, unde a fost spulberata de un TIR. Atat tanarul care se afla la volanul autoutilitarei – un baiat de 22 de ani fara permis de conducere -, cat și pasagerul din același…

- Doua persoane, intre care un tanar de 21 de ani, au murit, duminica, pe un drum judetean din Prahova, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens iar masina sa a izbit violent un autoturism. O a treia persoana, un tanar de 19 ani, a fost grav ranita. In urma impactului, motorul unuia dintre autoturisme…

- Un autocar romanesc a fost surprins circuland fara o roata pe o autostrada din Austria. Pasagerii unui autocar care se indrepta spre Romania au ramas in drum, dupa ce polițiștii din Austria au pus sechestru pe mijlocul de transport, care circula fara o roata. Un autocar romanesc a fost surprins in…

- Un tragic accident s-a soldat cu moartea unui șofer roman in Austria. Imaginile capturate la locul incidentului sunt șocante și evidențiaza violența impactului. Un tragic accident rutier a avut loc miercuri, 31 mai 2023, la orele dupa-amiezii, in Niederneukirchen, Austria, in care un șofer roman,angajat…

- Un șofer baut a bușit cinci mașini in timp ce incerca sa iși parcheze mașina intr-o parcare din zona Ostoveni din Ramnicu Valcea. Martorii au alertat autoritațile, care au ajuns imediat la fața locului. Barbatul, de 34 de ani, le-a povestit polițiștilor ca incerca sa parcheze. Acesta a fost testat cu…

- Un șofer de tir roman a intrat pe autostrada pe contrasens, iar in incercarea lui de a intoarce mastodomul, a lovit parapeții. Poliția croata a intrat in alerta dupa ce pe rețelele de socializare au aparut mai multe imagini in care un șofer roman de TIR face manevre periculoase pe autostrada care leaga…

