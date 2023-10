Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Cluj-Napoca a pronunțat o prima sentința intr-un dosar de ultraj in care a fost trimis in judecata un tanar acuzat ca i-a amenințat și injurat pe mai mulți polițiști și jandarmi care au intervenit pentru a opri o petrecere la care tanarul participa, relateaza Ziare.com.Potrivit rechizitoriului,…

- Un tanar cu o problema locomotorie grava a fost umilit de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba, in timpul unei examinari pentru emiterea unui nou certificat care sa ii permita sa aiba și insoțitor permanent.

- Primaria Timișoara a anunțat ca a caștigat definitiv procesul impotriva firmei care deținea una dintre cele mai cunoscute terase de pe malul Begai, Terasei „Boss”. Municipalitatea se judeca cu firma respectiva, dupa ce solicitase demolarea mai multor construcții ridicate de aceasta, pe domeniul public.…

- Printre asociatii Nordis Management SRL se afla Vladimir Razvan Ciorba, casatorit Laura Ciorba Vicol, deputat PSD, presedintele comisiei juridice din Camera Deputatilor. Curtea de Apel Constanta, decizie definitiva in dosarul 5755 212 2022 in care compania Nordis Management SRL a fost a fost "obligataldquo;…

- Interlopii ameninta in stanga si-n dreapta! Si nici nu au vreun fel de teama de uniforma legii. Un interlop recidivist periculos din Gorj i-a amenintat pe politisti si pe jandarmi chiar in autospeciala cu care a fost transportat la sediul Poliției din Targu-Jiu. Culmea, interlopul fusese pus in libertate…

- Desparțirea dintre cei doi a avut loc in anul 2020, cand barbatul a fost nevoit sa paraseasca locuința femeii, dupa ce s-a emis un ordin de protecție impotriva sa. La acel moment femeia a demonstrat instanței ca a fost agresata de barbat, care a fost obligat sa plece din casa ei, dar lucrurile lui au…

- Cu ocazia minivacanței prilejuita de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Basarab I” va monitoriza permanent evoluția situației operative din teren, iar la nevoie vor fi dispuse masuri suplimentare pentru optimizarea misiunilor de raspuns in sprijinul comunitaților.…

- Ieri, 30 iulie 2023, peste 160 de polițiști și jandarmi din județul Alba au acționat, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate, au fost…