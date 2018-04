Tânăr salvat în ultimul moment. Voia să sară de pe un bloc Un tanar de 26 de ani, care voia sa sara de pe acoperișul unui bloc din centrul Romei, a fost la un pas sa se sinucida. Un echipaj de pompieri l-a salvat in ultimul moment. Tanarul se afla pe marginea terasei și blocase ușa de acces. Pompierii au venit cu o scara telescopica sa-l salveze, dar nu a funcționat, conform stirileprotv. Barbatul tot a reușit sa sara, insa cațiva salvatori l-au prins de picioare. Acesta a fost dus la spital și va primi un consult medical, inclusiv psihiatric. Nu se cunosc informații cu privire la motivele pentru care a incercat… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

