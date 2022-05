Stiri pe aceeasi tema

- Incidentele din regiunea transnistreana reprezinta o incercare de a crea un conflict in aceasta zona, care, dupa toate analizele, in acest moment, nu are șanse sa se dezvolte, spune ministrul Apararii, Vasile Dincu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O femeie de 50 de ani a trait clipe de groaza la un cabinet stomatologic din Italia dupa ce dentistul a scapat o șurubelnița in gatul ei in timp ce o trata, iar aceasta a inghițit-o din reflex.

- Premierul Nicolae Ciuca i-a transmis un mesaj de susținere ministrului Lucian Bode, mulțumindu-i pentru activitatea pe care o desfașoara in fruntea Ministerului Afacerilor Interne. Reacția prim-ministrului vine dupa ce in spațiul public au aparut informații despre intenția președintelui PNL, Florin…

- S-au format cozi kilometrice miercuri seara la multe benzinarii din țara, dupa ce mai multe stații au urcat prețul la peste 11 lei pentru un litru de benzina. Romanii s-au speriat ca se va termina benzina, reacționand ca pe vremea comunismului. Totul se pare ca a pornit de la o fotografie care a circulat…

- Un tanar ucrainean ajuns in Romania in primele zile, dupa ce Rusia i-a invadat tara, a fost uluit de preturile din supermarketurile si restaurantele de la Cluj, informeaza Adevarul . Oleg, tanar ucrainean, a intrat in Romania inainte de a se decreta mobilizarea generala in Ucraina, si a ramas surprins…

- Purtatorul de cuvant al Uniunii Salvați Romania, Ionuț Moșteanu, a anunțat, miercuri, depunerea, saptamana viitoare, a unei moțiuni simple care il vizeaza pe ministrul Justiției, Catalin Predoiu, pe tema proiectului de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție…

- In ambulanta oprita in trafic pentru a face loc unei coloane oficiale se afla o femeie care avea dureri foarte mari de cap de mai bine de trei zile. Informatia a fost oferita de ministrul Sanatatii. Ala Nemerenco a precizat ca pacientul nu se afla in stare grava.

- Ministerul Educației ia in calcul posibilitatea ca vacanța din luna februarie sa fie reintrodusa, incepand cu anul școlar urmator, potrivit unei declarații a ministrului Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, pentru educatieprivata.ro. ”Analizam aceasta varianta, chiar daca liniile directoare pentru…