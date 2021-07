Stiri pe aceeasi tema

- Destin crunt pentru George, un tanar roman de numai 29 de ani! Baiatul s-a stins din viața departe de casa, in Italia, in urma unui accident cumplit. Potrivit primelor informații, tragedia a avut loc vineri seara. In ciuda rugaciunilor familiei și prietenilor lui, din pacate, acesta a murit, dupa cum…

- Scafandrii au recuperat din apa, dupa doua zile de cautari, trupul neinsufletit al lui Felix Suciu, un sofer roman de TIR in varsta de 32 de ani, rezident in localitatea Sorbolo din provincia Parma. Tanarul s-a inecat duminca, dupa ce a sarit in apa sa-si salveze unchiul, pe Emil Bondrea, de 58 de ani.…

- Tragedia s-a petrecut in aceasta dimineața de marți, 22 iunie 2021, in jurul orei 10:40, la kilometrul 66 de pe autostrada A1 din Italia, in dreptul localitații Fiorenzuola d’Arda din provincia Piacenza. In accident au fost implicate un TIR și o cisterna, care transporta GPL, dar și un autoturism de…

- La data de 28 mai a.c., in jurul orei 23.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Șoimilor din municipiul Tarnaveni. Deplasați la fața locului, din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat faptul ca in eveniment a fost implicat un singur autoturism,…

- Octavian Popescu, 18 ani, a atras atenția mai multor echipe din Italia. Cea mai recenta intrare pe aceasta lista este Fiorentina, anunța presa din Peninsula. „Potrivit informațiilor noastre, Octavian Popescu, nascut in 2002, jucator roman al lui FCSB, ar fi ajuns in atenția Fiorentinei. Ar putea merge…

- Accident infiorator in raionul Ialoveni. Un tanar de 25 de ani a murit, dupa ce s-a izbit cu mașina intr-un copac. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 20:30, in satul Costești.Știrea se actualizeaza.

- Un cetațean roman in varsta de 60 de ani și-a pierdut viața la Rimini, in Emilia-Romagna, in seara zilei de joi, 29 aprilie. Barbatul se deplasa cu bicicleta cand a fost lovit de doua autoturisme. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, victima a murit din cauza…

- Un tanar de 26 de ani a murit, dupa ce motocicleta la ghidonul careia se afla s-a rasturnat. Tragedia a avut loc vineri, in jurul orei cinci dimineața, in satul Telița, raionul Anenii Noi.Potrivit oamenilor legii, soferul a pierdul controlul ghidonului din cauza drumului umed.