Tânăr român, dispariție misterioasă de pe un aeroport din Italia Dispariție misterioasa a unui roman de 28 de ani. Este cautat de șase zile in Italia, iar familia sa și autoritațile nu au pana acum niciun indiciu. Ultima data a fost vazut intr-un terminal al aeroportului Fiumicino, pe 21 iulie. Carabinierii au impanzit orașul in incercarea de a-i da de urma, dar de atunci, insa, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii italieni monitorizeaza cu atenție fiecare loc și au sporit perchezitiile, inclusiv prin utilizarea camerelor de supraveghere din zona aeroportului și din imprejurimi pentru a incerca sa dea de urma barbatului.Gabriel Crișan a disparut misterios pe aeroportul Fiumicino, Italia pe data de 21…

- Gabriel Crișan, un tanar roman in varsta de 28 de ani, a disparut fara urma de pe aeroportul Fiumicino de langa Roma. Acesta a fost vazut ultima oara in urma cu cinci zile, in zona Terminalului T3 al aeroportului, transmite publicația Il Nuovo 7 Colli. Potrivit autoritaților locale, tanarul are inalțimea…

- Gabriel Crișan, un tanar roman in varsta de 28 de ani, a disparut fara urma de pe aeroportul Fiumicino de langa Roma. Acesta a fost vazut ultima oara in urma cu cinci zile, in zona Terminalului T3 al aeroportului, transmite publicația Il Nuovo 7 Colli.

- Dispariție misterioasa in Italia! Un roman in varsta de 28 de ani este cautat cu disperare de familie, apropiați și autoritați, dupa ce nimeni nu a mai știut nimic de el de cand se afla pe aeroportul Fiumicino. Cand și unde a fost vazut cu exactitate barbatul ultima oara.

- Un tanar de 28 de ani, de origine romana, a disparut fara urma in urma cu 5 zile de pe aeroportul Fiumicino de langa Roma. Gabriel Crișan a fost vazut ultima data pe 21 iulie, la Terminalul T3 al aeroportului, relateaza publicația locala Il Nuovo 7 Colli.

- Moarte invaluita in mister, in Italia! Cadavrul unui roman a fost descoperit in portbagajul unui unui autobuz, in orașul Viale Sant’Angelo, Calabria. Trupul neinsuflețit al acestuia era intr-o stare avansata de descompunere. Anchetatorii iau in calcul mai multe ipoteze in acest caz.

- Trupul neinsufletit al celui de-al 3-lea tanar roman luat de ape pe 31 mai, in Italia, a fost gasit ieri, la 500 de metri de locul in care cei trei au fost vazuti ultima oara, imbratisati, incercand sa reziste curentului. La mai bine de trei saptamani de la tragedie, autoritatile continua ancheta cu…

- Un roman in varsta de 20 de ani a avut parte de un sfarsit tragic, in Italia. Stefan Velea a murit in noaptea de Inviere, intr-un tragic accident de circulație. Mașina in care se afla a rupt balustrada unui pod și s-a prabușit in gol aproximativ zece metri, intr-o prapastie.