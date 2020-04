Tânăr român din Ancona umbla cu două cuțite prin oraș Un roman de 23 de ani a fost dus in detenție pentru port nejustificat. de arme și sancționat administrativ. Romanul a fost reperat de militarii Secției Radiomobile in timp ce se plimba pe Viale Italia, traversand via Menotti, intr-o evidenta stare de alterare psihofizica din cauza abuzului de alcool, din acest motiv l-au invitat sa se opreasca, in aceeași circumstanța acestia au observat, de asemenea, doua manere de cuțit care au ieșit din talia costumului romanesc. Acesta din urma nu a respectat invitația carabinierilor fiind intr o stare de agitație, mai intai a incercat sa se indeparteze, Avand… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

