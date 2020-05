Tânăr român arestat pentru detinere de droguri Ieri dupa-amiaza, Carabinierii unitații mobile și operaționale Viterbo au arestat un cetațean roman de 22 de ani, cu domiciliul in Viterbo in catunul Bagnaia și domiciliat in Roccalvecce. Oprit pentru un control in apropiere de cartierul Carmine, tanarul nu a oferit justificari valide pentru faptul ca se afla in acel loc in starea de urgența Coronavirus, circumstanța care a facut ca armata sa fie suspecta.In timpul celor mai amanunțite investigații efectuate pe mașina, carabinierii au simțit un miros puternic de narcotice provenind din habitaclu, motiv pentru care au procedat la cautarea vehiculului.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

