Tânăr, reținut pentru trafic internațional de droguri Un barbat, de 30 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de mare risc și trafic de droguri de mare risc, a fost reținut in urma descinderilor de ieri ale DIICOT Gorj. Acesta va fi prezentat astazi Tribunalului Gorj cu propuneri corespunzatoare. Joi, polițiștii de combatere a criminalitatii organizate din Gorj, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – B. T. Gorj, au efectuat 11 perchezitii domiciliare, intr-un dosar de trafic international de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc. In urma perchezitiilor domiciliare efectuate pe raza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

