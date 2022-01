Tânăr reţinut pentru incendierea unei gospodării, în localitatea Lunca Un tanar de 23 de ani din satul bistritean Lunca a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, fiind suspectat ca luni seara ar fi incendiat o gospodarie din localitate, potrivit buletinului de presa remis marti de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru distrugere si […] Articolul Tanar retinut pentru incendierea unei gospodarii, in localitatea Lunca apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Edilul fugar din comuna argeșeana Beleți-Negrești a fost reținut pentru 24 de ore. Barbatul de 53 de ani este acuzat de incendierea sediului primariei, in noaptea de duminica spre luni, dar și de distrugere de inscrisuri, informeaza Digi24 . Vineri, Mihai Marin va fi prezentat Parchetului de pe langa…

- Cinci romani sunt suspectati ca au furat 121 de televizoare dintr-un camion, in localitatea ungara Lenti, anunta MTI, care citeaza un comunicat al Politiei. 121 de televizoare au fost furate de cinci barbati romani, dintr-un camion parcat in localitatea Lenti. Faptuitorii au fost retinuti…

- La data de 14 noiembrie a.c., in urma activitatilor desfasurate de catre polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, a fost probata activitatea infractionala a unui tanar de 23 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de uciderea animalelor cu intenție, distrugere și lovire sau alte…

- Traficul rutier a fost reluat, dupa doua ore, pe DN7 in localitatea Lazaret, unde un autotren a intrat in peretele unui imobil si in urma coliziunii soferul a ramas incarcerat, au anuntat Politia si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. "Pe DN 7, la Lazaret, traficul a fost…

- Polițiștii bistrițeni au intervenit, sambata seara, la un accident rutier care a avut loc pe Drumul Județean 172, in Poienile Zagrei. Conform ISU Bistrița-Nasaud, o victima a ramas incarcerata. Este vorba despre un tanar de 23 de ani, care se afla la volanul unuia dintre cele doua autoturisme implicate.…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au intervenit sambata seara la un accident de circulație pe Drumul Județean 172G in Jelna. Conform IPJ, o motocicleta condusa de un tanar de 19 ani din Ghinda, pe direcția Jelna spre Orheiu Bistriței, a intrat in coliziune cu un autoturism ce se deplasa din…

- Pe 18 octombrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Leordeni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunilor de impiedicarea circulației pe drumurile publice, distrugere și tulburarea…

- Un tanar dintr-un sat din Alba a fost depistat de politisti in timp ce conducea un autoturism, pe care il furase din fata unui magazin alimentar, fara sa detina permis de conducere si fiind, de asemenea, sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES, de catre…