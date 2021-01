Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 32 de ani a fost reținut pentru 72 de ore in Izolatorul de detenție provizorie al Direcției de Poliție a municipiului Chișinau și este cercetat penal pentru tentativa de omor.

- Un tanar de 20 de ani, din comuna Valea Mare Pravaț, a fost reținut joi, 10 decembrie a.c., de catre politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Valea Mare Pravaț, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, pentru furt calificat. Potrivit polițiștilor, tanarul a furat doi cai…

- Un tanar din Lupșa care a incercat sa-i induca in eroare pe polițiști a fost reținut. Fara sa aiba permis, a provocat un accident rutier și a declarat ca altcineva a condus autovehiculul. Potrivit IPJ Alba, miercuri, polițiștii din cadrul Poliției Baia de Arieș au luat masura reținerii, pentru 24 de…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din Capitala a fost reținut pentru 72 de ore, pentru comiterea unui jaf. Acesta anterior s-a dovedit a fi judecat pentru infracțiuni similareLa data de 30 octombrie, in timp ce se afla pe strada Albișoara, individul a furat geanta unei femei in

- Fapta unui tanar de 20 de ani care a dat buzna peste o femeie in locuința acesteia, a imbrancit-o și i-a furat telefonul mobil, este cercetata de polițiștii și procurorii din Campulung Moldovenesc.Agresiunea urmata de furt a fost semnalata in cursul dimineții de marți, prin intermediul unui apel la…

- Ieri, 22 octombrie 2020, in jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj și Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat și reținut pe un tanar de 29 de ani din comuna Cergau, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Blaj. Barbatul a fost…

- La data de 16.10.2020, ora 20:20, aflandu-se in serviciul de patrulare pe raza comunei Poiana Stampei, pe DN 17, un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Vatra Dornei a procedat la oprirea in trafic a autovehiculului condus de un tanar de 26 de ani, din comuna Poiana Stampei care a sustras in scop…

- Ofițerii Secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție a sec. Rașcani din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, au intrat in posesia unei informații operative, despre activitatea infracționala a unui tanar, care urma sa puna in circulație droguri.