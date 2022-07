Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 24 de ani a fost retinut dupa ce a inselat 16 persoane cu suma totala de 235.000 lei, postand anunturi fictive pe site-uri de vanzari online, a transmis marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, citat de Agerpres. Suspectul, acuzat de inselaciune in forma continua, urmeaza…

- Un tanar a fost retinut dupa ce a inselat 16 persoane cu suma totala de 235.000 lei, postand anunturi fictive pe site-uri de vanzari online, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ieri, 28 iunie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 22 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru tentativa de furt. In noaptea de 27/28 iunie 2022, acesta ar fi incercat sa patrunda, prin efracție,…

- Un pașaport sudanez și un permis de conducere moldovenesc, care s-au dovedit a fi false, au fost depistate la frontiera de stat. Incidentele au fost consemnate ieri la Aeroport Internațional Chișinau și in punctul de trecere Costești.

- Percheziții in Alba și Valcea la persoane care postau anunțuri false cu vanzari de utilaje. Prejudiciu de 750.000 lei Polițiștii au derulat miercuri percheziții in Alba și Valcea la persoane banuite de inșelaciune și spalare a banilor. Ar fi oferit la vanzare utilaje, pe site-uri de anunțuri și, dupa…

- Un tanar, de 26 de ani, din comuna Balteni, banuit de savarșirea infracțiunii de tentativa la talharie calificata, a ajuns in arestul IPJ Gorj. Din cercetarile efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, la data de 9 mai, tanarul, insoțit de doi barbați, de 25 și 32 de ani, din orașul Rovinari, respectiv…

- Un tanar de 25 de ani din comuna Caianu Mic a fost retinut pentru 24 de ore pentru mai multe infractiuni comise dupa o noapte petrecuta la un local, printre care se numara conducerea unui vehicul fara permis si sub influenta alcoolului si a drogurilor, precum si agresarea unei tinere, potrivit buletinului…

- Polițiștii rutieri baimareni au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tanar in varsta de 21 de ani, dupa ce rezultatele analizelor toxicologice realizate au dovedit ca acesta se afla sub influența substanțelor psihoactive in momentul in care a produs un accident rutier cu victima. In fapt, la data…