Tânăr reţinut după ce s-a rănit intrând cu maşina într-un copac De mentionat ca, potrivit legislatiei penale, actiunea penala pentru vatamare corporala din culpa se pune in miscare doar la plangerea prealabila a victimei. "Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca la data de 24 decembrie a.c., un tanar de 29 de ani, in timp ce ar fi condus un autoturism, pe DJ 247, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si ar fi parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 16 decembrie 2020, in jurul orei 18.00, un tanar de 19 ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 14B, in direcția Valea Lunga – Blaj, s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma accidentului rutier, conducatorul autoturismului a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportat…

- Un tanar in varsta de 20 ani, din comuna Banca, județul Vaslui, a murit vineri dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un copac aflat pe marginea șoselei. Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere echipata cu modul pentru descarcerare și un echipaj specializat, la…

- Un tanar in varsta de 20 ani, din comuna Banca, județul Vaslui, a murit vineri dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un copac aflat pe marginea șoselei. Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere echipata cu modul pentru descarcerare și un echipaj specializat, la…

- In seara zilei de luni, in jurul orei 21.00, politistii din Baia Sprie au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 184, respectiv strada Cloșca din oras. La fata locului politistii au constatat faptul ca un tanar de 19 ani din Șurdești, a condus…

- Luni sseara, in jurul orei 21.00, politistii din Baia Sprie au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 184, respectiv strada Cloșca din oras. La fata locului politistii au constatat faptul ca un tanar de 19 ani din Șurdești a condus un autoturism…

- Un tanar a murit, dupa ce mașina in care se afla in calitate de pasager s-a rasturnat și s-a izbit intr-un copac. Accidentul s-a produs in aceasta noapte, pe traseul Balabanești-Dubasarii Vechi, in satul Malaieștii Noi, din raionul Criuleni.

- Un șofer de 26 de ani a fost ranit, dupa ce a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar scapat autoturismul de sub... The post Un tanar șofer a fost ranit, dupa ce s-a izbit cu mașina de un stalp, in Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Ziarul Unirea Și-a urcat iubita cu forța in mașina și a agresat-o: Tanar din Santimbru, reținut de polițiști pentru lipsire de libertate, amenințare și violența în familie Un tânăr de 19 ani din comuna Sântimbru a fost reținut de polițiștii din Galda de Jos. Acesta și-ar fi agresat și amenințat…