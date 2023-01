Polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au reținut ieri un barbat, in varsta de 24 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. „In fapt, la data de 19 ianuarie, in jurul 01:00, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca, in cursul aceleiași nopți, persoane necunoscute […] Articolul Tanar reținut dupa ce a furat sticle cu bautura dintr-un magazin, in miez de noapte a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .