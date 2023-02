Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 56 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, despre faptul ca in timp ce efectua masuratori topogr

- Procurorii DIICOT Oradea au retinut, in noaptea de joi spre vineri, doi inculpați cercetați sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic intern de droguri de risc. „In cauza s-a reținut ca, cei doi inculpați au comercializat in repetate randuri canabis…

- Un barbat din Odorheiu Secuiesc, dat in urmarire internationala, a fost identificat si arestat in Ungaria, ca urmare a colaborarii dintre politistii romani si omologii lor din tara vecina. Potrivit IPJ Harghita, acesta era urmarit international pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat pe sensul de ieșire in țara doi cetațeni, unul roman și celalalt bulgar, care au prezentat la controlul de frontiera cate un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților ucrainene, respectiv bulgare. In aceasta dimineata, in jurul orei 06.45,…

- Prins in timp ce punea droguri in ascunzișuri. Un tanar de 30 de ani a ajuns pe mana poliției și risca ani grei de inchisoare. Suspectul a predat polițiștilor 15 pachețele cu o substanța solida de culoare alba.

- In aceasta dimineața, jandarmii vranceni au depistat in parcarea unui supermarket din Municipiul Adjud un tanar in varsta de 29 de ani, care intenționa sa comercializeze mai multe articole pirotehnice. In urma controlului, jandarmii au descoperit in sacoșa barbatului un numar de 200 bucați articole…

- Azi, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalau au reținut, pentru 24 de ore, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, un tanar de 20 de ani, din municipiul Zalau, banuit de comiterea infracțiunii de șantaj.…

- Sase persoane au fost ranite, luni, intr-un accident produs pe DN 13A, in care au fost implicate doua autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Harghita. Potrivit sursei citate, un barbat in varsta de 32 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe DN13A, dinspre Odorheiu Secuiesc…