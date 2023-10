Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 29 de ani, din județul Suceava a fost reținut marți pentru 24 de ore de polițiștii Secției 7 Poliție Cluj-Napoca, banuit de comiterea infracțiunilor de furt, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos. Prezentat instanței, pe numele acestuia…

- La data de 18 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii – Biroul de Ordine Publica au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 25 de ani, din comuna Florești, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de amenințare și incalcarea ordinului de protecție…

- La data de 8 august a.c., in urma probatoriului administrat intr-un dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, a fost dispusa retinerea, pentru 24 de ore, a unei tinere, de 26 de ani, din Slobozia, judetul…

- Nr.176 din 9 august 2023 BULETIN DE PRESA Cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, retinuta de politistii Serviciului de Investigatii Criminale La data de 8 august a.c., in urma probatoriului administrat intr un dosar…

- Ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție desfașoara activitați procedurale intr-un dosar penal instrumentat de catre procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, care, la data de 03.08.2023, au dispus…

- Doi tineri din Zalau, cercetați de polițiștii de investigații criminale pentru ca și-ar fi insușit pe nedrept un card bancar, cu care ar fi efectuat operațiuni financiare in mod fraudulos. Joi, 13 iulie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalau au identificat…

- Un tanar din localitatea Straja a fost retinut de politisti, dupa ce a fost depistat in trafic, pe raza comunei Sucevita, transportand cateva sute de cartuse de tigari de contrabanda, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. Potrivit sursei citate, joi, la orele 23:30,…