Tânăr rănit grav după o ”cascadorie” cu mașina, lângă Zlatna. Șoferul autoturismului era băut Un tanar de 22 de ani a fost ranit grav intr-un incident petrecut sambata seara la Pirita, langa Zlatna. S-a urcat pe un autoturism și, in mers, acesta a cazut și s-a lovit in zona capului. Șoferul era baut. Potrivit IPJ Alba, sambata seara, in jurul orei 22.00, in Pirita, localitate ce aparține de orașul […] Citește Tanar ranit grav dupa o ”cascadorie” cu mașina, langa Zlatna. Șoferul autoturismului era baut in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

