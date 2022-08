Tânăr rănit grav după ce s-a răsturnat cu mașina pe un drum judeţean din Giurgiu Un tanar a fost ranit grav, luni seara, dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul pe un drum judetean, la intrare in localitatea Oncesti, fiind descarcerat de pompieri si transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

