- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp in Chișineu-Criș, pe strada Garii, la ieșire spre Sintea Mare. In evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Sunt trei victime, femei, conștiente. La fața locului au ajuns o ambulanța de la stația Chișineu Criș a Serviciului de Ambulanța…

- Accident rutier in localitatea Balaciu, judetul Ialomita, azi , 05 august Trei echipaje de salvatori din cadrul Detasamentului de pompieri Urziceni, cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD, au intervenit la un accident rutier, produs in localitatea…

- Accident grav produs pe DN1A in zona comunei Valea Calugareasca din Prahova. 15 persoane au fost transportate de urgenta la spital. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Prahova a anuntat intr un comunicat de presa ca pe DN1A, zona comunei Valea Calugareasca, s a produs un accident rutier intre…

- Doua masini au fost implicate duminica intr-un accident rutier pe autostrada A2, in judetul Constanta. O persoana a fost ranita și a fost dusa cu elicopterul SMURD la spital. Alte patru persoane au fost evaluate medical la fata locului.

- Accident intre doua autocamioane, in localitatea Vinga, din județul Arad. In sprijin a fost solicitat elicopterul SMURD. O persoana a ramas incarcerata, iar alte doua au fost transportate de urgența la spital.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe strada Poporului din municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un copil pieton a fost lovit de o masina.La fata locului au intervenit echipaje SMURD B si SMURD C.Copilul in varsta de aproximativ 4 ani a fost preluat de ambulanta de terapie intensiva…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un grav accident rutier petrecut intre localitațile Livada și Baița."Apelul de urgența a venit in jurul orei 16:20, iar la misiune au luat parte doua autospeciale cu modul de descarcerare, echipajul SMURD de la Punctul de Lucru Gherla, precum…

- Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit, vineri dupa-masa, la un accident rutier petrecut intre localitațile Livada și Baița. Din primele informații, in accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. Salvatorii lucreaza, ora 16:50, pentru descarcerarea unei victime, conștiente.…