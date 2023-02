Tânăr rănit după ce a furat o maşină, fără a avea permis de conducere, şi a intrat cu ea într-un şanţ Un tanar de 22 de ani din judetul Timis a furat o masina pe care a gasit-o cu cheile in contact, apoi a facut accident cu ea, ajungand in santul de pe marginea drumului. In urma accidentului, barbatul, care nu are permis de conducere, a fost ranit. Politistii au deschis dosar penal, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 24 ani, din localitatea Saucesti, a fost retinut de politisti dupa ce a furat o autoutilitara de curierat, a condus-o fara a detine permis de conducere si sub influenta alcoolului, si a sustras bunuri si bani din interior, a informat IPJ Bacau. Fii la curent cu cele mai…

- Un barbat in varsta de 49 de ani din municipiul Giurgiu a fost retinut de politistii Biroului Rutier dupa ce a fost depistat in trafic fara a poseda permis de conducere, iar politistii au constatat ca in ultimii sase ani mai fusese prins de opt ori pentru aceeasi fapta, informeaza agenția Agerpres.…

- Politistii de la Politia Municipiului Targu Secuiesc, in timp ce erau in serviciul de patrulare, au efectuat, in jurul orei 00.30, semnalul luminos si sonor de oprire pentru un autoturism. Soferul nu a oprit la semnalul politistilor, accelerand puternic si continuandu-si deplasarea pe strada Bem…

- Un barbat in varsta de 35 de ani din Cluj-Napoca, aflat sub control judiciar, a fost prins de catre politisti conducand masina fara a avea permis de conducere. El a fost arestat pentru 30 de zile, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un tanar in varsta de 18 ani din comuna Lunca Cetatuii, judetul Iasi, care nu detine permis de conducere, a fost prins de politistii vasluieni in timp ce conducea masina data de fratele sau mai mare, aflat si el in autoturism, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un tanar de 18 ani, care conducea mașina deși nu avea permis de conducere, a fost oprit de polițiștii din Botoșani dupa ce au tras focuri de arma. Nu au fost persoane ranite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Politistii din comuna Costuleni, judetul Iasi, au identificat un tanar care, pe fondul consumului de alcool, a furat o masina parcata cu cheile in contact. Barbatul nu detinea permis de conducere. Acesta a fost retinut 24 de ore, apoi aresat preventiv pentru 30 de zile. Fii la curent cu cele…

- Un tanar de 23 de ani, din comuna Sihlea, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore dupa ce a fost depistat la volanul unui autoturism, de doua ori in aceeasi zi, baut si fara permis de conducere, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Fii la curent cu cele mai…