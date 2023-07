Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune de amploare a polițiștilor și jandarmilor din Alba. Au legitimat aproape 500 de persoane și au verificat sute de mașini Acțiune de amploare a polițiștilor și jandarmilor din județul Alba pentru sporirea gradului de siguranța publica in urma careia s-au aplicat amenzi in valoare de peste 20.000…

- Accident sub ochii polițiștilor. Un tanar de 22 de ani, din Vlasinești, „a uitat” ca nu are permis și s-a urcat la volan Vineri, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr.9 Vlasinești, in timpul serviciului de patrulare, au observat un autoturism care a parasit partea carosabila și a intrat…

- Un tanar din vestul tarii a fost salvat de la o tentativa de sinucidere de politistii rurali din Romos. Aflati in padure in cautarea barbatului, acestia i-au auzit telefonul sunand si au reusit sa-l resusciteze in ultima clipa. Ieri, in jurul ore 22, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o…

- Copilul din Chiajna, tinut ostatic de tata de mai bine de 24 de ore, a fost salvat si se afla in custodia politistilor. Anterior, o avocata din Bucuresti a intrat, vineri, in imobilul din Chiajna unde un barbat isi tine ostatic copilul de mai bine de 24 de ore si a transmis ca va incerca sa rezolve…

- Gheorghe Moroșan, barbatul care a ucis doi muncitori sub ochii polițiștilor, in urma cu doi ani, in Onești a fost condamnat definitiv la 30 de ani de inchisoare. Decizia a fost pronunțata marți de Curtea de Apel Bacau. De asemenea, instanta a stabilit despagubiri de 2 milioane de euro. ”Respinge, ca…

- Sute de persoane și zeci de mașini cautate in mai multe țari europene au fost gasite in Romania, in ultima saptamana.In perioada 7 – 13 aprilie, politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 537 de persoane, 32 de autovehicule și 41 de documente ce faceau obiectul…