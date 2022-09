Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de politistii Sectiei 3 Urbane Timișoara, ieri, dupa ce a fost prins in timp ce fura dintr-un supermarket din Timișoara. Cu o zi mai devreme, același tanar a furat din același magazin. „In fapt, la data de 9 septembrie 2022, […] Articolul…

- Un barbat de 21 de ani a fost retinut de politistii Sectiei 4 din Timisoara, fiind banuit de talharie. El a fost retinut in arest preventiv de catre cei de la IPJ Timis. In data de 30 august, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați de o femeie, in varsta de 81 de ani, […] Articolul Tanar…

- In urma cercetarilor efectuate intr-un dosar penal de tentativa la furt calificat, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 50 de ani, din Dobreni, județul Neamț, banuit de comiterea faptei. In prezent, acesta se afla in arestul Inspectoratului…

- Polițiștii din cadrul Sectiei de politie rurala Grebanu au oprit in dat de 8 august, pentru control in trafic, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 31 de ani, din Neamt. In urma unui control al autoturismului, polițiștii au identificat 2.115 kilograme de trufe care au fost recoltate din fondul…

- La data de 5 iulie a.c., in jurul orelor 20:15, polițiștii Secției nr.7 de poliție rurala Cocoraștii Colț au fost sesizați prin dispeceratul Poliției Municipiului Ploiești cu privire la faptul ca, o echipa de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova ar fi depistat o persoana,…

- Doi barbați care au incercat sa fure portofelul unei tinere intr-un mijloc de transport in comun au fost prinși asupra faptului „La data de 27 iunie 2022, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca doi barbați, in varsta de 53 și 54 de ani, ar fi sustras portofelul…

- La data de 18.06.2022, in jurul orei 11:00, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca dintr-o locuința de pe Calea Torontalului au fost sustrase mai multe bunuri( laptop, camere de filmat) in valoare de 1400 de euro. In aceeași zi, polițiștii de ordine publica din…

