Tânăr prins drogat în trafic. Și-a chemat mama, care a venit și ea drogată la volan Caz șocant la Craiova! Un tanar de 20 de ani a fost prins drogat in trafic. Oprit de polițiști, baiatul și-a chemat mama, care a venit și ea tot drogata, la volanul mașinii pe care o conducea. O femeie in varsta de 37 de ani și fiul acesteia, in varsta de 20 de ani, ambii din Craiova, sunt cercetați penal, dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata au fost prinși drogați la volan. Mai intai a fost oprit baiatul, la un control de rutina al polițiștilor de la serviciul rutier. Pentru ca era recalcitrant. Polițiștii l-au testat cu aparatul Drugtest. Rezultatul testului a confirmat faptul ca baiatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

