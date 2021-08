Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri au oprit, duminica seara, in zona Modex, 125 de autovehicule. Intre orele 19.30 și 21.30, polițiștii Biroului Rutier impreuna cu polițiști de la Ordine Publica au facut o razie pentru a verifica daca șoferii respecta normele legale. Polițiștii au verificat legalitatea documentelor…

- Un barbat in varsta de 32 de ani, cetațean francez, este cercetat de polițiștii din Alba Iulia dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat, pe o strada din municipiu. Potrivit IPJ Alba, la data de 20 iulie 2021, in jurul orei 19.30, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției…

- In aceasta dimineața, in jurul orelor 04.45, polițiștii Biroului Rutier au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Falezei din Bistrița. A fost identificat conducatorul auto, un tanar de 22 de ani, din Gledin, iar in urma testarii cu aparatul DRUG TEST 5000, rezultatul a fost pozitiv…

- Astazi, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița au oprit pentru control pe raza municipiului un autoturism. La volan a fost identificat un tanar de 29 de ani din Budești Fanațe. A fost dispusa testarea cu aparatul etilotest a șoferului rezultand o valoare de 0,87 mg/L alcool…

- Tensiuni mari la Timișoara. Membrii filialei PNL Timișoara iși aleg astazi noua conducere, iar cele doua tabere deja au inceput sa se șicaneze. Mai exact, la prima ora, punctele de acces erau blocate agenții de paza ai unei firme contractata de Danuț Groza, primar in Sannicolau Mare și secretar general…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T – S.T. Timișoara, au efectuat o percheziție domiciliara, in județul Timiș, la locuința un unui barbat, de 25 de ani, banuit de trafic de droguri de risc. Barbatul a fost arestat pentru 30…

- Apar noi detalii despre reținerea lui Lucian Boncu, considerat liderul interlopilor din Timișoara, care ar fi ordonat asasinarea jurnalistului Dragoș Boța. Lucian Boncu a fost reținut pe 1 iunie, intr-o localitate din apropierea Romei, in Italia. Informațiile au fost prezentate de presa din localitatea…

- Un tanar de 25 de ani are acum mari probleme dupa ce polițiștii Secției 5 Urbana din Timișoara l-au oprit, miercuri, pentru un control de rutina pe Calea Aradului In urma testarii cu aparatul drugtest, a rezultat faptul ca barbatul se afla sub influența substanțelor psihoactive. Agenții l-au condus…