Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au reținut un tanar, de 19 ani, banuit de comiterea unui furt in Timișoara. In data de 20 septembrie, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat un tanar, de 19 ani, banuit de furtul unei biciclete. In data de 7 septembrie, barbatul ar…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au reținut un tanar, de 19 ani, banuit de comiterea unui furt in Timișoara. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. La data de 20 septembrie, in urma investigațiilor…

- Polițiștii Sectiei 2 Politei Rurala Moinesti au depistat și identificat un tanar de 17 ani, din comuna Balcani, banuit de comiterea unor infracțiuni de furt calificat. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au stabilit ca, tanarul ar fi sustras bunuri din doua autoturisme parcate in fața…

- In noaptea de 6 spre 7 iunie, un hoț a patruns intr-o locuința de pe strada Babadag din zona UMT din Timișoara, de unde a sustras doua telefoane mobile, cauzand un prejudiciu de 1.300 de lei. Abia joi, 2 septembrie polițiștii Secției 5 Poliție Urbana Timișoara au aflat despre cine este vorba. Ei au…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara au reținut un tanar, de 32 de ani, banuit de comiterea unui furt din locuința. Cel in cauza a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in arestul I.P.J. Timiș. In fapt, in data de 3 august, in jurul orei 16:00, persoane necunoscute au patruns in incinta…

- Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Craiova au depistat un craiovean care fura biciclete. Bicicletele sustrase au fost recuperate de polițiștiși, iar barbatul banuit de comiterea faptelor a fost identificat , reținut și arestat preventiv. ,,Cauti acul in carul cu fan! zicala a fost desfiintata de…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au oprit pe raza localitații Șieu, un autoturism. La volanul autoturismului a fost identificat un tanar de 25 de ani din Șieu. In urma verificarilor desfașurate de catre polițiști s-a constatat ca șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au oprit pe raza localitații Șieu, un autoturism. La volantul autoturismului a fost identificat un tanar de 25 de ani din Șieu. In urma verificarilor desfașurate de catre polițiști s-a constatat ca șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie…