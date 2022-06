Tânăr prins de două ori la volan, chiar dacă nu mai avea permis Un tanar a fost prin la volan de doua ori, la o distanța de doua zile, chiar daca nu mai avea permis de conducere, acesta fiindu-i suspedant. Chiar daca nu mai avea permis, tanarul de 23 de ani s-a aventurat la volan și a fost oprit de polițiștii din Petru Rareș in Spermezeu. S-a constatat faptul ca nu are permis și i-au deschis dosar penal. Apoi, același tanar a fost prins in localitatea Dobric din Caianu Mic, in data de 12 iunie de catre polițiștii care i-au deschis din nou dosar penal cu privire la savarșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. „In seara de 10… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

