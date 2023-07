Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani inarmat cu o maceta lunga de un metru si un cutit de 30 de centimetri a fost prins de jandarmi in timp ce se plimba la un loc de joaca din Drobeta-Turnu Severin.Tanarul le-a declarat oamenilor legii ca a comandat de pe internet maceta pentru colecția proprie, scrie Gazeta de Sud .Acesta…

- Dupa doua zile de cautari, polițiștii l-au gasit și reținut pe principalul suspect in cazul dublei crime de la Timișoara. Oamenii legii au descins, joi, in doua locații din Timișoara. Suspectul principal nu a fost gasit la niciuna dintre adrese, iar polițiștii au ridicat probe din casa parinților suspectului…

- La data de 20 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești, in timp ce desfașurau activitați pe linie rutiera pe strada Vasile Lupu, din municipiul Ploiești, au efectuat semnal regulamentar de oprire șoferului unui autoturism, care nu s-a conformat, continuandu-și deplasarea. Avand…

- La data de 8 iunie 2023, Poliția Orașului Campeni a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca un barbat din comuna Bistra a fost amenințat de catre fiul sau. Din primele cercetari efectuat de polițiști, a rezultat ca, in dupa amiaza zilei de joi, 8 iunie, barbatul, in varsta de 39 de ani, s-ar…

- HOȚ prins in flagrant, in Aiud: Un barbat a imbrațișat un tanar, pretinzand ca il cunoaște și i-a furat bani din borseta HOȚ prins in flagrant, in Aiud: Un barbat a imbrațișat un tanar, pretinzand ca il cunoaște și i-a furat bani din borseta La data de 4 mai 2023, in jurul orei 21.30, polițiștii de…

- Jandarmii au prins, duminica seara, un tanar de 22 de ani care avea droguri asupra sa. Acesta a fost depistat pe un drum județean in apropierea municipiului Targoviște. Jandarmii aflați in patrulare au observat aseara doua persoane langa un autoturism staționat in afara parții carosabile a drumului…

- Sambata seara, in jurul orei 20.30, pe timpul asigurarii masurilor de ordinea publica in cartierul Inel 2 din municipiul Constanta, jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Constanta au observat un tanar care era foarte interesat de bunurile aflate in masinile parcate pe Aleea Topolog.Potrivit Jandarmeriei…