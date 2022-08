Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean al Turciei face subiectul unui anchete penale pentru deținerea și folosirea a doua premise de ședere contrafacute. Incidentul a fost inregistrat in noaptea de 09 august curent, in punctul de trecere a frontierei Ungheni - feroviar.

- Polițiștii Biroului Rutier ai Poliției municipiului Reghin au oprit duminica, 7 august, in jurul orei 12.20, pe DN15A E578, pe raza comunei Lunca, un autoturism condus de un tanar in varsta de 20 de ani, din Reghin, care circula cu o viteza de 197 km/h, pe un sector de drum cu limita de viteza maxim…

- Vineri noapte un echipaj de politie din cadrul Politiei Municipiului Vatra Dornei, in timp ce desfasura activitati specifice pe DN 17 Poiana Stampei, in cadrul Planului de actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera, au depistat un autoturism care circula cu viteza de 83 km/h in localitate.…

- Un sofer in varsta de 23 de ani a fost prins de politisti in timp ce conducea o masina, pe un bulevard din Arad, cu viteza de 143 de kilometri la ora, agentii fiind nevoiti sa-l urmareasca in trafic pentru ca a refuzat sa opreasca la semnale, potrivit Agerpres.Soferul a fost depistat in timpul unei…

- La data de 3 iulie a.c., in jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, pe Calea Ialomiței din municipiul Targoviște, un barbat, de 25 de ani, din Post-ul TARGOVIȘTE: Un tanar de 25 de ani, prins conducand sub influența drogurilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii timișeni au depistat in localitatea Giroc, din județul Timiș un barbat din Gorj care ar fi condus sub influența substanțelor psihoactive. „In data de 15 iunie, in jurul orei 23:50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș au depistat in localitatea Giroc, din județul Timiș, un barbat,…

- In cursul noptii de marti spre miercuri (31 mai /1 Iunie), in jurul orei 2.30, politiști din cadrul Biroului Rutier Campina, in timp ce actionau pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, au oprit pe strada Grivitei, din municipiu, un autoturism care circula din directia…