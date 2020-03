Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Timiș au acționat in trafic, in tot județul, timp de patru zile, in aceasta saptamana. A plouat cu amenzi, fiind acordate aproape 200 pe zi, iar zeci de șoferi au ramas fara permise de conducere. In Timișoara a fost depistat un tanar care conducea baut și nici macar nu avea carnet de…

- Amenzi de 51.000 de lei date de oamenii legii șoferilor indisciplinați in numai 24 de ore in Eveniment / on 19/02/2020 at 13:18 / 38 de accidente rutiere, soldate cu decesul unei persoane și ranirea grava a altor doua, s-au petrecut pe drumurile din județ de la inceptutul anului 2020, informeaza…

- A plouat cu amenzi pe șoselele din Timiș, in weekend-ul ce tocmai a trecut. In trei zile, polițiștii rutieri au acordat peste 600 de amenzi și au reținut zeci de permise de conducere. Printre cei care au ramas fara dreptul de a șofa se numara și un barbat, depistat in stare avansata de ebrietate, la…

- Situație de-a dreptul hilara in județul Suceava. Un barbat a fost depistat de polițiștii de la rutiera beat la volan, in urma unei postari a șoferului pe Facebook.Barbatul, in varsta de 32 de ani, a transmis in direct pe rețeaua de socializare in timp ce conducea in Vatra Dornei un autovehicol in stare…

- La data de 29 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Politiei Orasului Bumbesti Jiu au identificat in trafic un barbat, de 42 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 66, din direcția Targu Jiu spre Bumbești Jiu, ocazie cu care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand…

- A plouat cu amenzi in trafic, cu ocazia unei razii desfașurate pe șoselele din Timiș, in minivacanța prilejuita de ziua care a marcat Unirea Principatelor. Timp de patru zile au fost acordate peste 700 de sancțiuni contravenționale și reținute 50 de permise de conducere, iar un tanar fara permis de…

- Polițiștii din Timiș au dat peste 300 de sancțiuni, in acest weekend, șoferilor indisciplinați. Au retinut 38 de permise de conducere. In perioada 10-12 ianuarie, politistii rutieri au constatat, pe drumurile din Timiș, noua infracțiuni și au aplicat 328 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea…

- Un tanar, care a implinit recent varsta majoratului, a vrut sa-și faca un „cadou” generos de sarbatori, insa planul nu i-a funcționat pana la capat. A dat iama intr-un local cu „pacanele” de unde, profitand de neatenția angajaților, a furat incasarile și s-a facut nevazut. A fost prins in cele din urma…