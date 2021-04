Tânăr prins a treia oară conducând fără permis, reținut de Poliția Rutieră Un tanar de 21 de ani sin Caracal a fost reținut, ieri, de polițiști dupa ce a fost prins a treiea oara conducand fara permis. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Olt, in cursul zilei de ieri, polițiștii au oprit pentru control un tanar de 21 de ani, din Caracal, judetul Olt, care conducea un autoturism pe strada Amza Pelea, din Bailesti. In urma verificarilor efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca tanarul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Potrivit sursei citate, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

