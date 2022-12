Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de politie din judetul Galati s-a sinucis, marti, taindu-si venele si apoi impuscandu-se in cap cu armamentul din dotare. El avea doar 21 de ani si a terminat studiile in martie. Conform IPJ Galati, marti, Politia Orasului Targu Bujor a fost sesizata, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire…

- Polițiștii din orașul Targu Bujor, județul Galați, au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un tanar de 21 de ani și-ar fi taiat venele și s-ar fi impuscat in cap, fiind in stare de inconștiența. Un polițist de 21 de ani, din județul Galați, aflat in concediu, și-a taiat marți venele…

- Un polițist de 21 de ani, din județul Galați, aflat in concediu, s-a sinucis astazi taindu-și venele și impușcandu-se in cap. Polițiștii din orașul Targu Bujor, județul Galați, au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un tanar de 21 de ani și-ar fi taiat venele și s-ar fi impuscat…

- Un politist de 21 de ani, din judetul Galati, aflat in concediu, si a taiat marti venele si s a impuscat in cap, informeaza Mediafax, potrivit stiripesurse.ro.Politistii din orasul Targu Bujor, judetul Galati, au fost sesizati, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un tanar de 21 de ani si ar fi…

- Patrula de serviciu s-a deplasat de indata in zona indicata de pe raza comunei Bosanci, identificandu-l pe batranul de 87 de ani pe drumul public din arealul locuinței și purtand discuții cu acesta cu privire la sesizare. S-a stabilit ca batranul locuiește in aceeași curte cu nepotul sau din cursul…

- Un tanar a fost reținut in Botoșani, dupa ce a incercat sa jefuiasca un batran fara adapost care dormea pe o banca. Polițiștii din Botoșani au stabilit ca victima, in varsta de 71 de ani, dormea pe o banca intr-o statie de autobuz din localitatea Hlipiceni. Barbatul de 25 de ani a incercat sa il […]…

- TREI HOȚI… Polițiștii Biroului Investigații Criminale, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut trei tineri, Florin Lupu, Florin Ocheana și Zaharia-Ionel Rarinca, cu varste cuprinse intre 20 și 24 de ani, din comuna Grivița, județul Galați, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat…

- Un tanar a fost impuscat vineri seara, 23 septembrie, pe o strada din Baia Mare. El a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Atacatorul a fost identificat si dus la politie pentru audieri. UPDATE: Tanarul impușcat se afla la spital și a fost supus unei intervenții chirurgicale noaptea…