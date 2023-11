Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au efectuat o captura impresionanta de țigari la intrarea in țara. Au fost depistate 1.120 de baxuri de țigari in valoare de 7.280.000 de lei, cu un echivalent de 1.456.000 de euro. Un cetațean roman, de 45 de ani, a intrat…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza cercetari pentru depistarea unui tanar in varsta de 21 de ani, dat disparut de catre mama sa. Comani FLorin-Alexandru a plecat la munca in Olanda in luna august, iar in ultimele zile nu a mai raspuns la telefon. „In data…

- Politiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara efectueaza cautari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 64 de ani din Hunedoara, care a fost dat disparut de fiica stabilita in Germania. Femeia nu mai știe nimic de tatal sau de opt ani. „La data de 2 noiembrie 2023, o femeie…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vizitat un muzeu unic in Europa, deschis in judetul Hunedoara de o familie de romani reveniti in tara dupa zeci de ani petrecuti la New York. Pentru mine, un obiectiv de baza este acela de a le oferi romanilor plecati pe alte meleaguri posibilitatea de a-si…

- Politistii din Hunedoara au deschis o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 38 de ani a sesizat ca i-a fost incendiat autoturismul, intr-o parcare de pe o strada din Petrosani, potrivit news.ro.”Politia Municipiului Petrosani a fost sesizata de o femeie din localitate despre faptul ca i-a fost incendiat…

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost identificat de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis.Copilul urmeaza sa fie trimis in Germania. Pana atunci, minorul a fost incredintat reprezentantilor D.G.A.S.P.C.…

