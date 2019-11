Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica Pitesti organizeaza vineri, 29 noiembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, un concert cameral susținut de chitaristul Andrei Tase și pianistul Adrian Tase. Cei doi, fiu și tata, primul, masterand la Academia de Muzica din Cluj-Napoca, al doilea, renumit medic cardiolog, nu sunt…

- Dupa un prim concert oferit in aceasta saptamana, in ziua de marți, 22 octombrie, elevilor de la Colegiul Național „Ion C. Bratianu” din Pitești, in scop educativ, orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești, dirijata de Silviu Deaconescu, organizeaza astazi, 24 octombrie, de la ora 19:00, la Centrul…

- Filarmonica Pitesti organizeaza vineri, 18 octombrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul cameral extraordinar West meets East.Bartok-Shankar-Enescu, susținut de Gilles Apap (vioara), Udhai Mazumdar (tabla), Rohan Dasgupta (sitar) și Bhaskar Das (bansuri). Inițiat in 2017, „West…

- Filarmonica organizeaza joi, 17 octombrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert simfonic cu pagini muzicale semnate de Franz Liszt și Wolfgang Amadeus Mozart. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Constantin Adrian Grigore, participa, ca solist, pianistul Razvan…

- Filarmonica organizeaza joi, 10 octombrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert simfonic cu pagini muzicale semnate de Jean Sibelius, Richard Strauss și Nikolai Rimsky-Korsakov. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Alexandru Ganea, participa, ca solista, oboista…

- Filarmonica organizeaza joi, 3 octombrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert simfonic cu pagini muzicale semnate de Antonio Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart și Franz Schubert. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Leonard Boga, participa, ca solista, pianista…

- Filarmonica Pitesti organizeaza vineri, 20 septembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul cameral „Vioara lui Enescu”, susținut de violonistul Gabriel Croitoru și pianistul Horia Mihail. Concertul este inclus in turneul național extraordinar, care debuteaza la 18 septembrie, la București,…

- Filarmonica organizeaza joi, 19 septembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert simfonic cu invitați din Olanda. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Theo Wolters, participa, ca solist, trompetistul Floris Onstwedde, care va interpreta Concertul pentru tompeta…