- Un tanar pe trotineta, șicanat in trafic de un motociclist, a intrat pe contrasens și a murit calcat de o mașina. A aruncat cu casca in el. O șicanare in trafic intre un motociclist și un tanar cu trotineta s-a sfarșit cu o tragedie, pe Șoseaua Vitan din București. Accidentul s-a petrecut miercuri,…

- Doi tineri blocheaza o mașina și o distrug in mijlocul unei strazi din București. Agresorii sunt un barbat și o femeie care lovesc mașina cu picioarele și cu o crosa de golf, fara ca victima aflata la volan sa reacționeze. Scenele violente au fost filmate de alt șofer. Conflictul a avut loc…