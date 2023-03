Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 42 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Antenei din municipiul Timișoara, dinspre strada Popa Șapca spre Calea Lipovei, iar la un moment dat a surprins și accidentat un barbat in varsta de 18 ani, angajat in traversarea drumului public pe o trotineta electrica, pe trecerea…

- ACCIDENT la Lancram: Copil de 9 ani, lovit de o mașina in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Ce spune Poliția Un accident rutier s-a produs marți dimineața, pe raza localitații Lancram. Un copil de 9 ani a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Baiatul…

- Un barbat, in varsta de 42 de ani, a condus un autoturism pe DC 64, dinspre Aleea Padurea Verde spre localitatea Giarmata Vii, din județul Timiș, iar la trecerea la nivel cu calea ferata a intrat in coliziune cu un tren Regio, condus de un barbat, in varsta de 56 de ani. In urma impactului a rezultat…

- Un șofer in varsta de 34 de ani a accidentat mortal un copil de 10 ani, pe strada Polona din Timișoara. Baiatul traversa strada prin loc nepermis și a fost lovit de mașina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un tanar de 19 ani a ajuns la spital vineri seara, in urma unui accident rutier care a avut loc pe o strada din Dej. Acesta a vrut sa traverseze strada pe trecerea pentru pietoni, dar a fost accidentat de o mașina condusa de o șoferița de aceeași varsta. In urma primelor cercetari, polițiștii au constatat…

- Un copil in varsta de 7 ani a fost lovit de o masina, aseara, pe o trecere de pietoni din Dej, judetul Cluj. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. ATENȚIE! Imagini cu puternic impact emoțional.

- Un batran in varsta de 85 de ani a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada pe un loc semnalizat si marcat corespunzator, adica pe trecerea de pietoni. S-a intamplat joi seara, la Radauti, pe strada 22 Decembrie. Din verificarile efectuate la fata locului de catre politisti s-a constatat ca…

- La data de 26 decembrie 2022, in jurul orei 18:15, un tanar in varsta de 25 de ani, din orasul Petrila, in timp ce conducea un autoturism pe strada Republicii din orasul Petrila pe direcția Petrila-Petroșani, a surprins și accidentat un minor in varsta de 16 ani, din orasul Petrila, care se afla…