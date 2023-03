Tânăr pe scuter, rănit grav de un șofer neatent la Timișoara Accident grav la Timișoara. Potrivit polițiștilor la punerea in mișcare a unui autoturism oprit in apropierea stație de autobuz, conducatorul auto, un barbat in varsta de 35 de ani, nu s-a asigurat corespunzator și a intrat in coliziune cu un motociclu, condus de un barbat in varsta de 17 ani, care circula regulamentar pe strada Liege. In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului motociclului și a unui tanar in varsta de16 ani, pasager pe motociclu. Accidentul s-a petrecut vineri seara. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua tragedie pe autostrada. Un barbat, in varsta de 49 de ani, a condus un autotren pe autostrada A1 Deva-Nadlac, sens de mers Arad – Timișoara, iar la kilometrul 521 a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat in varsta de 37 de ani, care se afla oprit pe banda de ... The post Accident…

- Neatenția unui șofer in varsta de 20 de ani a dus la ranirea pasagerului din dreapta sa, in urma unui accident petrecut pe Calea Urseni din Timișoara. „Un barbat, in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe Calea Urseni din municipiul Timișoara, dinspre strada Gavril Musicescu spre localitatea…

- Accident de circulație pe DN6, in Remetea Mare. Un barbat de 65 de ani a ajuns la spital dupa ce a adormit la volan și a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Miercuri dupa amiaza in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Horodnic de Sus, un localnic de 25 de ani a intrat in coliziune cu autoturismul condus pe drumul cu prioritate de un barbat de 28 de ani. Din evenimentul rutier a rezultat ranirea conducatorului auto de 28 de ani, care a fost transportat…

- Patru copii si doi adulti au fost raniti intr-un accident care a avut loc, sambata seara, in apropiere de Timișoara, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.Din primele date, un șofer s-a angajat intr-o depașire periculoasa. Accidentul a avut loc in aceasta seara in jurul orei 19:00 in localitatea Parta…

- UPDATE Din pacate, adolescentul a decedat, in ciuda eforturilor medicilor de la UPU Buzau. *Știre inițiala Traficul s-a desfașurat dirijat in aceasta seara, pe Șoseaua Vadu Pașii, in Vadu Pașii, in urma unui grav accident rutier. Un șofer beat a dat peste un copil, in varsta de 15 ani, din Vadu Pașii.…

- UPDATE Din pacate, adolescentul a decedat, in ciuda eforturilor medicilor de la UPU Buzau. *Știre inițiala Traficul s-a desfașurat dirijat in aceasta seara, pe Șoseaua Vadu Pașii, in Vadu Pașii, in urma unui grav accident rutier. Un șofer beat a dat peste un copil, in varsta de 15 ani, din Vadu Pașii.…

- Traficul s-a desfașurat dirijat in aceasta seara, pe Șoseaua Vadu Pașii, in Vadu Pașii, in urma unui grav accident rutier. Un șofer beat a dat peste un copil, in varsta de 15 ani, din Vadu Pașii. „Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul dinspre Vadu Pașii catre municipiul…