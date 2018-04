Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Avram Iancu” Cluj a reacționat, pe rețelele sociale, în urma tragediei soldata cu moartea unui adolescent de 14 ani, lovit pe trecerea de pietoni de o autospeciala SMURD.Adolescentul, surdomut, a traversat strada pe culoarea…

- Caz socant la Vaslui! Un polițist a impușcat, in aceasta dupa-amiaza, un tanar in varsta de 27 ani. Din primele informații, se pare ca acesta a fost nevoit sa foloseasca arma din dotare intrucat barbatul se opunea arestarii. UPDATE: Potrivit Politiei Romane, in zona industriala a municipiului Vaslui,…

- Membrii unui echipaj SMURD din cadrul ISU Ialomita au fost nevoiti, miercuri, sa preia pe brate un copil in varsta de 5 ani, cu eruptie cutanata si stare febrila, pentru a-l transporta la ambulanta, drumul de acces spre cartierul Vlasca din localitatea Fetesti fiind blocat de un autoturism abandonat.Potrivit…

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- Elicopterul SMURD Galati se afla in misiune in localitatea Corcioveni, comuna Brahasesti, de unde va prelua, luni, un barbat cu plaga impuscata, a declarat purtatorul de cuvant al ISU...

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost impuscat, luni, din greseala, de tatal sau, in timpul unei partide de vanatoare care a avut loc langa o localitate din judetul Galati. Victima a fost transportata la spital cu elicopterul.Citeste si: AMENINTARE cu BOMBA la Curtea de Apel! Interventie de…

- Un tanar de 19 ani a ajuns la Spitalul de Urgenta din Galati cu o plaga inpuscata la nivel abdomenului. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili in ce circumstante a avut loc incidentul de vanatoare.

- O femeie de 47 de ani, cu ischemie la membrele inferioare, a fost preluata din Targu Jiu in aceasta dimineata de elicopterul SMURD, pentru a fi transferata la un spital din Capitala. Articolul Femeie in PERICOL de MOARTE, preluata de elicopterul SMURD! apare prima data in GorjDomino - cotidian local!…