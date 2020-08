Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita mortal de un automobil, la volanul caruia se afla un tanar de 18 ani in stare de ebrietate și fara permis de conducere. Tragedia a avut loc aseara, in jurul orei 22:00, in localitatea Zaim din raionul Caușeni.

- Un grav accident rutier a fost provocat sambata, in judetul Arges, de o tanara care s-a urcat la volan fara permis. Un barbat a murit si alte trei persoane, printre care si un copil aflat in masina femeii, sunt ranite.

- Un tanar de doar 25 de ani a murit in urma unui accident devastator ce a avut loc pe o șosea din Prahova. Barbatul circula pe motocicleta in momentul in care o autoutilitara i-a taiat calea și l-a lovit din plin.

- Un tanar de 20 de ani a murit dupa ce motocicleta pe care o conducea s-a lovit de un pilon de pe marginea drumului. Tragedia s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 03:00, in localitatea Sarcova din raionul Rezina.

- Doua mașini și un TIR s-au ciocnit puternic in Timiș. Un tanar de 19 ani, șoferul uneia dintre mașini, a fost proiectat afara și a murit, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)...

- Accident tragic la sudul Moldovei. Un tanar de 28 de ani ar fi urcat in stare de ebrietate la volan și a nimerit intr-un accident, la Cahul. In urma impactului, pasagerul sau, in varsta de 27 de ani, a murit pe loc.

- Masina a derapat intr-o curba pe DJ711A si a intrat intr-o curte, pe raza localitatii Lunguletu, informeaza IPJ Dambovita. "Cauza probabila: neadaptare viteza la conditiile de drum (curba). Se efectueaza cercetarea la fata locului, urmand sa se stabileasca cu exactitate toate imprejurarile…

- Un motociclist a murit intr-un accident pentrecut duminica 31 mai 2020 pe un drum judetean din comuna prahoveana Paulesti. Vinovat se pare ca este un sofer in varsta de 77 de ani care a intrat pe contrasens.