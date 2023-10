Stiri pe aceeasi tema

- Patru medici de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti au fost retinuti de procurori, sub acuzatia ca primeau bani si bunuri de la pacientii care suferisera interventii chirurgicale , au declarat joi, pentru AGERPRES, surse judiciare.Alti patru medici sunt cercetati in libertate…

- Omul de afaceri Gabi Ștefoi s-a apucat sa dea de lucru polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud, cu o serie de petiții prin care sesiza faptul ca s-a simțit jignit de postarile unor oameni pe o rețea de socializare. Acesta a depus și doua plangeri penale, pe numele…

- Judecatorul de drepturi și libertați de la Tribunalul București a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului de 56 de ani, cercetat pentru infracțiunea de „violența in familie in modalitatea tentativei de omor”, a anunțat marți, 12 septembrie, Parchetul de pe langa Tribunalul București.Procurorii…

- Instanța a respins contestația lui Ion Țiriac in Dosarul penal nr 8041/300/2023 privind confiscara unor arme de vanatoare. Acesta a ramas fara 18 arme de foc și 2.928 de cartușe. Judecatoria Sectorului 2 a admis cererea procurorilor pe data de 31 mai 2023, iar Tribunalul București a menținut decizia,…

- La data de 29.08.2023, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București au pus in mișcare acțiunea penala fața de 9 inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de tentativa de omor, tentativa de omor calificat, tulburare a ordinii și liniștii publice și favorizarea faptuitorului. In…

- Pasionat vanator, Ion Țiriac are acum probleme cu autoritațile tocmai din acest motiv. Permisul port-arma nu mai este valabil, in condițiile in care documentul nu a mai fost vizat din anul 2014. Procurorii s-au sesizat din oficiu in acest caz și au solicitat confiscarea a 17 arme de vanatoare, intrucat…

- Luni, pe 31 iulie 2023, politistii de frontiera de la Viseu de Sus, judetul Maramures, au depistat un tanar de 26 de ani din regiune care transporta jumatate de kilogram de droguri de mare risc, in valoare de aproximativ 53.000 de lei. A fost descoperit si un cantar de mare precizie in vehiculul pe…