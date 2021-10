Tânăr mort în accident, la puțin timp după unchiul său Localnicii au fost cei care l-au gasit pe tanar langa o caruța pe marginea drumului, intr-o balta de sange.Medicii, ajunsi la fata locului de urgența, nu au mai putut face nimic, decat sa constate decesul, iar polițiștii fac cercetari ca sa afle cum s-a intamplat tragedia.In aceeași zona, unchiul sau a murit, dupa ce a fost spulberat de un autoturism in toiul nopții, in urma cu cateva zile. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

