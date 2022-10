Tânăr mort după ce a fost prins sub un mal de pământ Pompierii din judetul Cluj au intervenit, miercuri, pentru salvarea unui tanar prins sub un mal de pamant. Interventia a durat mai bine de doua ore, iar victima a fost scoasa fara posibilitatea de a fi resuscitata. ”Pompierii din cadrul Detasamentului Dej si a Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru a scoate un barbat de sub un mal surpat de pamant in localitatea Sic”, a transmis, mierdcuri, ISU Cluj-Napoca, conform news.ro. La fata locului au fost trimise o autospeciala cu modul de descarcerare, o autospeciala cu container multirisc si doua ambulante SMURD. Dupa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

