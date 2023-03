Stiri pe aceeasi tema

- La data de 06 februarie 2023, in jurul orei 1415, un echipaj de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurala Nr. 15 Vatra Dornei, in timp ce se afla in serviciul de patrulare si control al traficului rutier pe DC 85E Dornișoara, din comuna Poiana Stampei, acționand in baza planului de acțiune pe linie…

- Piciorul unui baiat in varsta de 15 ani a fost reimplantat de catre medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Intervenția a fost una dificila, de 13 ore, și a necesitat o echipa multidisciplinara.

- Medicii de la Spitalul „Sfanta Maria“ din Iași au reușit sa replanteze piciorul baiatului lovit marti de un tren in Vatra Dornei. Intervenția a durat 13 ore, informeaza Agerpres. Echipa de medici care a realizat operația este aceeași care a reușit replantarea mainilor Alexiei, adolescenta ranita grav…

- Medicii de la Spitalul Sfanta Maria Iasi au reusit sa replanteze piciorul baiatului lovit de tren la Vatra Dornei, in timp ce asculta muzica la casti. Interventia a durat 13 ore. Medicii au intrat in sala de operație la ora 14:00 și au ieșit la ora 03:00 dimineața.Adolescentul in varsta de 15 ani este…

- Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au reusit reimplantarea gambei stangi in cazul adolescentului lovit de tren ieri, 17 ianuarie, in gara din Vatra Dornei. Interventia a fost una dificila, de 13 ore, si a necesitat o echipa multidisciplinara. „Interventia a durat 13 ore, cu osteosinteza…

- Medicii de la Spitalul Sfanta Maria din Iași au reușit sa replanteze piciorul baiatului lovit ieri de un tren in Vatra Dornei. Intervenția a durat 13 ore. Echipa de medici care a realizat operația este aceeași care a reușit replantarea mainilor Alexiei, adolescenta ranita grav intr-un accident in pașcani…

- Doi dintre cei trei copii, implicati in accidentul din Petrosani care au fost transferati la Timisoara sunt internati la Spitalul de Copii cu fracturi la picioare si leziuni la cap, iar cel de-al treilea se afla la Spitalul Judetean Timisoara unde este internat la Sectia ATI, in stare grava, intubat.…

- Utilizarea in mod repetat a anumitor medicamente poate duce in timp la dezvoltarea de toleranța la respectivul preparat. Aceasta conduce la administrarea de doze mai mari de medicament sau aceleași doze, dar la intervale mai scurte de timp, in scopul obținerii aceluiași efect care se obținea atunci…