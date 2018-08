Marți, un barbat a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul comiterii unei tentative la infracțiunea de omor, fapta prevazuta de Codul penal. In cursul zilei de azi, magistrații din cadrul Tribunalului Cluj au dispus arestarea preventiva a acestuia pentru 30 de zile. Conform probatoriului administrat, la data de 20 august, cel in cauza, un barbat in varsta de 45 de ani, din Fizeșu Gherlii, aflandu-se in restaurantul unei benzinarii din Gherla, ar fi lovit in mod repetat persoana vatamata cu un cuțit in zona scapulara și toracica. Victima – un barbat, de 31 de ani, din Silivaș-Gherla, a fost…