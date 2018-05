Tânăr lovit intenţionat cu maşina, în Capitală, pentru că traversa prea încet pe zebră In filmare se vede cum un tanar, aflat pe trecerea de pietoni, sta in fața unei mașini și pare ca i se adreseaza șoferului. Acesta a pus autoturismul in mișcare și l-a dus pe capota pe tanarul in cauza. In acest timp, martorii incidentului striga ingroziți la șofer. Potrivit sursei citate, incidentul a pornit de la faptul ca tanarul traversa prea incet strada, iar șoferul i-ar fi adresat cuvinte injurioase. Suparat, tanarul a vrut sa-i dea o lecție și s-a oprit in fața mașinii, lipindu-și mainile de capota. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

