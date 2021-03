Tânăr internat pentru COVID-19, găsit spânzurat la Spitalul Județean din Arad Un pacient in varsta de 28 de ani internat pentru COVID-19, dar cu evolutie buna, a fost gasit spanzurat intr-o baie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, politistii afirmand ca din primele cercetari rezulta ca a fost vorba de o sinucidere. Purtatorul de cuvant al SCJU Arad, Simina Roz, a declarat luni ca tanarul a fost internat in 19 martie, dupa ce s-a confirmat ca este infectat cu SARS-CoV-2 si a dezvoltat simptomatologia specifica bolii COVID-19, transmite Agerpres . Potrivit sursei citate, pacientul a fost gasit spanzurat intr-o baie a Sectiei Interne II, din cladirea fostului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

